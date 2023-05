Iniciativa Liberal força audição parlamentar do secretário de Estado adjunto de Costa

A Iniciativa Liberal vai agendar de forma obrigatória a audição do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro sobre a intervenção dos serviços de informação na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba.

O anúncio foi feito pelo líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, depois de um primeiro requerimento, apresentado pelos liberais, para ouvir António Mendonça Mendes, ter sido chumbado esta quarta-feira na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, apenas com o voto contra do PS.

"O PS pode tentar de muitas formas que não haja esclarecimentos, mas a IL como grupo parlamentar tem este direito potestativo e vai exercê-lo e, portanto, o senhor secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro vai ter que vir à 1ª comissão esclarecer o que aconteceu naquela noite: se foi contactado, se não foi contactado, se falou com o senhor ministro [das Infraestruturas], se não falou com o senhor ministro e se falou, o que é que lhe disse", defendeu Rodrigo Saraiva.