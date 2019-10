Injeção de mais de 1,1 mil milhões no Novo Banco trama contas públicas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A recapitalização do Novo Banco penalizou as contas do Estado em mais de 1,1 mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano, o equivalente a 1,1% da riqueza produzida nos primeiros seis meses de 2019, concluiu o Conselho das Finanças Públicas (CFP).Num relatório divulgado esta quinta-feira, o CFP adianta que na primeira metade do ano foi registado um défice de 789 milhões de euros, cerca de 0,8% do Produto Interno Bruto gerado ... < br />