u A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou esta segunda-feira que abriu um processo para apurar o caso de duas gémeas que vivem no Brasil e receberam um tratamento de quatro milhões de euros no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O caso ganhou expressão mediática depois de ter sido noticiado que os cuidados médicos terão avançado após uma suposta ‘cunha’ por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.









