O maior trunfo da CDU nesta campanha para as Legislativas vai ter de sair de cena durante 10 dias. “Era impossível aguentar até ao fim da campanha, a vida tem destas coisas”. Foi o desabafo emocionado do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, esta terça-feira em Matosinhos, na última ação de campanha antes de ser operado de urgência à carótida interna esquerda.