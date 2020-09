João Ferreira candidato às Presidenciais “é para ir até ao fim” e estará “junto do povo”

A candidatura para dar voz aos projetos de Abril”. Foi assim que Jerónimo de Sousa anunciou a escolha de João Ferreira como o candidato comunista às eleições presidenciais. Se for eleito, o eurodeputado estará “onde sempre esteve e onde faltaram os presidentes da República, junto do povo e dos trabalhadores”, garantiu o secretário-geral do PCP.









No anúncio, que não contou com a presença do candidato comunista, Jerónimo realçou ainda que esta “candidatura é para ir até ao fim”, apesar das várias opções à esquerda na corrida. “Não temos um candidato para desistir”, reforçou.

Escolhido por “unanimidade” no comité central do PCP, João Ferreira contará com o apoio de “todo o coletivo partidário”, por ser uma “candidatura que valoriza esse órgão de Presidente da República”, juntou.





O anúncio ficou também marcado por críticas à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, que os comunistas acusam de alimentar uma “política de direita” e de favorecer o bloco central. Jerónimo de Sousa não hesitou em associar o Chefe de Estado e a uma postura de “submissão do poder político ao económico”, dando a sua aprovação às alterações à lei laboral.

Biólogo reservado com carreira europeia



O eurodeputado de 41 anos apresenta, segundo Jerónimo de Sousa, um “percurso de integridade e entrega à causa pública”. Membro do comité central do PCP, João Ferreira tem sido uma aposta em diferentes escalas, seja em Lisboa ou em Bruxelas. Licenciado em Biologia, foi presidente da Direção da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. Casado, pais de dois filhos, é conhecido por uma postura reservada na sua vida pessoal. Inscreveu-se na Juventude Comunista aos 16 anos.