João Ferreira é o candidato do PCP às Presidenciais

As eleições presidenciais de janeiro de 2021 começam a ganhar forma, numa altura em que se conhecem nove candidaturas até ao momento, três das quais à esquerda.

O PCP lançou este sábado o eurodeputado João Ferreira na corrida às eleições Presidenciais.O líder do partido comunista, Jerónimo de Sousa, referiu que o candidato "estará junto dos trabalhadores e do povo na luta pelos seus interesses"."A nossa candidatura é para ir até ao fim", acrescentou o líder comunista quando questionado sobre possível desistência se um dos outros partidos à esquerda estiver melhor classificado."O João está animado para levar por diante e procurar um resultado que corresponda aos objetivos", garantiu Jerónimo de Sousa.A candidatura foi aprovada por unanimidade no Comité Central.