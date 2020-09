Luís Campos Ferreira: "Estou convencido que será Arménio Carlos [o candidato do PCP às presidenciais]"

O comentador da CMTV, Luís Campos Ferreira, disse esta quinta-feira em exclusivo ao canal do Correio da Manhã que acredita que Arménio Carlos será o candidato do PCP à presidência da República e que a respetiva candidatura será oficialmente apresentada este sábado.Segundo o comentador, Arménio Carlos foi o "homem forte" da CGTP e do comité central do partido comunista.O possível candidato, Arménio Carlos, ainda não se pronunciou sobre a eventual candidatura.As eleições presidenciais de janeiro de 2021 começam a ganhar forma, numa altura em que se conhecem oito candidaturas até ao momento. Ana Gomes apresentou a sua candidatura esta quinta-feira