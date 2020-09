Ana Gomes vai avançar para as presidenciais e direita fica à espera

"Serei candidata." Foi desta forma que Ana Gomes confirmou ao ‘Público’ que avança para a corrida a Belém, remetendo a explicação da candidatura para amanhã, na apresentação oficial, em Lisboa. A decisão está a dividir o PS, partido de que a ex-eurodeputada é militante. O primeiro a reagir foi o socialista Carlos Pereira. "Não voto Ana Gomes. Não sei o que fará o meu partido mas não apoiarei Ana Gomes", afirmou o deputado do PS-Madeira no Twitter. Já o antigo candidato presidencial Henrique Neto vai apoiar Ana Gomes, pois "se não houvesse esta candidatura, muitos portugueses seriam tentados a votar à direita no candidato do Chega". Também o ex-ministro Paulo Pedroso destaca que "o seu posicionamento é de uma grande independência".





É oficial. A socialista e ex-eurodeputada Ana Gomes é candidata à Presidência da República, enquanto os partidos da direita preferem aguardar por uma decisão de Marcelo Rebelo de Sousa."Serei candidata." Foi desta forma que Ana Gomes confirmou ao ‘Público’ que avança para a corrida a Belém, remetendo a explicação da candidatura para amanhã, na apresentação oficial, em Lisboa. A decisão está a dividir o PS, partido de que a ex-eurodeputada é militante. O primeiro a reagir foi o socialista Carlos Pereira. "Não voto Ana Gomes. Não sei o que fará o meu partido mas não apoiarei Ana Gomes", afirmou o deputado do PS-Madeira no Twitter. Já o antigo candidato presidencial Henrique Neto vai apoiar Ana Gomes, pois "se não houvesse esta candidatura, muitos portugueses seriam tentados a votar à direita no candidato do Chega". Também o ex-ministro Paulo Pedroso destaca que "o seu posicionamento é de uma grande independência".



Quanto à direita, PSD e CDS vão aguardar pelo atual Chefe de Estado. "Percebe-se que quem está no exercício da função queira adiar o mais possível para não haver confusão entre Presidente e candidato", afirmou Rui Rio, no Porto. Também Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP, prefere esperar para ver, salientando que "a direita tem um presidente: Marcelo Rebelo de Sousa".



Do lado do PCP, Jerónimo de Sousa descartou a possibilidade de ser o candidato comunista. "Teremos um outro candidato ou candidata, que será apresentado a 12 de setembro." Já Marisa Matias, a candidata do Bloco de Esquerda, faz hoje a apresentação oficial, em Lisboa.



6



é o numero de candidatos presidenciais até ao momento: a socialista Ana Gomes, André Ventura, do Chega, a bloquista Marisa Matias, Tiago Mayan Gonçalves, do Iniciativa Liberal, Bruno Fialho, do PDR, e Tino de Rans, do partido RIR.





Apoio do PS



A Direção Nacional do PS não comentou oficialmente a candidatura de Ana Gomes. De recordar que, em maio, António Costa deixou no ar a intenção do partido apoiar uma recandidatura do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.