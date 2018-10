Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Galamba alvo de troça ao assumir pasta da Energia

Há mais escolhas polémicas para secretarias de Estado: Luís Goes Pinheiro foi apanhado nas escutas dos Vistos Gold.

Por Salomé Pinto | 02:22

Os novos secretários de Estado tomam hoje posse, alguns dos quais já envoltos em polémica. Há estreantes, repetentes e dois novos governantes apanhados em escutas de processos judicias.



O mais contestado é, até agora, o deputado do PS João Galamba, que assume a secretaria de Estado da Energia, substituindo Seguro Sanches, e que tem sido alvo de troça nas redes sociais, sobretudo pelo PSD. David Justino, um dos vice-presidentes de Rui Rio, desabafou mesmo: "Está tudo doido... Valha-nos a Santa". Salvador Malheiro, outro ‘vice’ do PSD, foi mais longe: "Saberá o novo secretário de Estado da Energia a diferença entre um kW, um kWh, um Joule (J) e um cavalo vapor (cv)? E conhecerá a 1ª Lei da Termodinâmica? Ou o que é a Termodinâmica? Não creio. A nomeação é uma vergonha!".



Não menos polémica é a escolha de Luís Goes Pinheiro para secretário de Estado da Modernização Administrativa. Em 2016, o jurista e então chefe de gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros foi apanhado nas escutas dos Vistos Gold a falar com António Figueiredo para obter cargos na administração pública. Certo é que não foi constituído arguido. Uma situação por que também passou Galamba, apanhado nas escutas da Operação Marquês a trocar SMS com José Sócrates.



Com a remodelação, há duas novas secretarias de Estado: a da Valorização do Interior e a da Defesa do Consumidor. Esta última é entregue ao ex-líder da JS, João Torres, um jovem do aparelho socialista que faz agora currículo enquanto governante. Já Francisco Ramos, que era até presidente do IPO de Lisboa, é o repetente e assume pela quinta vez a pasta da Saúde. Já tinha sido secretário de Estado com Maria de Belém, Correia de Campos e Ana Jorge.



A tomada de posse dos 10 novos secretários de Estado e a recondução dos outros cinco está agendada para hoje em Belém, às 11h00.





NOVOS ROSTOS NAS SECRETARIAS DE ESTADO



Luís Goes Pinheiro - Modernização Administrativa

Natural do Porto, 43 anos, vai substituir Graça Fonseca. É licenciado em Direito. Exerceu até agora as funções de secretário-geral-adjunto da Administração Interna, tendo a seu cargo a gestão do processo eleitoral.



João Correia Neves - Economia

Tem 61 anos e era, desde 2010, administrador da Bial. Foi chefe de Gabinete de Manuel Pinho de 2005 a 2007 e diretor regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (2003 a 2004).



Ana Isabel Pinto- Defesa

Substitui Marcos Perestrello e é especialista em Política Externa e de Segurança da União Europeia e em geopolítica do Médio Oriente. Nasceu em Lisboa, em 1978, e é doutorada em Relações Internacionais.



João Paulo Catarino - Valorização do interior

Tem 49 anos e era, desde julho de 2017, coordenador adjunto da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Também foi presidente da Câmara de Proença-a-Nova.



João Torres - Defesa do Consumidor

Natural da Maia, aos 32 anos o atual deputado socialista entra para um cargo governamental. Foi presidente da JS entre 2012 e 2016. É licenciado em Engenharia Civil.



João Galamba - Energia

É um dos jovens turcos do PS. Tem 42 anos, é casado e licenciou-se em Economia. É deputado socialista do PS e exerceu até há meses o cargo de porta-voz do PS.



João Sobrinho Teixeira - Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Substitui Fernanda Rollo e é professor e presidente do Instituto Politécnico de Bragança desde 2001. Liderou o conselho coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.



Ângela Ferreira - Cultura

Era chefe de gabinete de Graça Fonseca na Modernização Administrativa. Antes, trabalhou na Câmara de Lisboa, como chefe de divisão do planeamento e gestão urbanística.



Francisco Ramos - Adjunto e da Saúde

Tem 62 anos e era presidente do conselho de administração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. É a quinta vez que ocupa este cargo. Substitui Fernando Araújo.



Raquel Bessa de Melo - Saúde

É professora na Faculdade de Medicina e no Instituto de Saúde Pública do Porto e diretora do Programa Nacional para a Tuberculose. Foi uma das demissionárias do Hospital de Gaia.