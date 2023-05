Galamba diz que ligou a António Costa a contar o que se passou no Ministério das Infraestruturas e da chamada ao SIS

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse esta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP que ligou ao primeiro-ministro, António Costa, na noite do incidente com o computador do ex-adjunto, Frederico Pinheiro."Falei no final da noite com o senhor primeiro-ministro (...) talvez uma ou duas da manhã", referiu Galamba, detalhando, perto do final da audição e quando questionado pelo deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, que tinha informado António Costa de que o SIS tinha sido contactado."No final contei o que tinha acontecido, que tinha sido ligado ao SIS. O senhor primeiro-ministro só tomou conhecimento das coisas porque tudo aconteceu antes disso", disse o ministro das Infraestruturas.Recorde-se que António Costa assegurou, a 1 de maio, que não tinha sido informado sobre o incidente no ministério. "Não fui informado nem tinha de ser. Ninguém do governo deu ordens para o SIS fazer isto ou aquilo. Não houve nenhuma ordem aos serviços de informação nem por parte de um membro do governo nem por parte de São Bento", disse.