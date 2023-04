José Luís Carneiro alerta para "tempos difíceis e exigentes"

O ministro da Administração Interna afirmou este sábado que "os tempos que se aproximam serão difíceis e muito exigentes" devido a incêndios florestais. Em Terras de Bouro, José Luís Carneiro deu como exemplo os recentes fogos florestais em Espanha, onde os meios de Proteção Civil tiveram até de abandonar locais por incapacidade para os combater.

"Entre janeiro e março tivemos mais ignições e mais área ardida do que no ano passado", referiu o ministro, durante a inauguração do Centro Municipal de Proteção Civil de Terras de Bouro, do Centro de Busca e Salvamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês e de um dos desfibrilhadores que vão estar disponíveis no Gerês. Esta zona regista uma grande afluência de turistas na época balnear, durante a qual são frequentes os incêndios florestais e acidentes com quedas nas cascatas do parque nacional.

Antes de José Luís Carneiro, o presidente da Câmara de Terra de Bouro, Manuel Tibo, referiu a necessidade de repensar a estratégia de distribuição dos visitantes. "Cinquenta por cento da visitação no parque é no concelho de Terras de Bouro e temos o turismo como nosso aliado, quer na criação de riqueza, quer na criação de postos de trabalho", afirmou, segundo o jornal Terras do Homem.

O autarca defendeu a colocação de uma antena de telecomunicações no Parque da Peneda-Gerês, o que facilitaria o socorro, bem como a necessidade da requalificação dos postos da GNR. José Luís Carneiro respondeu que o assunto já foi abordado com o Ministério do Ambiente. "É preciso criar um sistema de energia e serão eles a avançar com as infraestruturas", afirmou. Quanto à renovação das instalações da GNR, o ministro assegurou que será assinado "um contrato interadministrativo com o orçamento previsto e acima disso terá que ser suportada pela câmara municipal".