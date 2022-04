Um incêndio deflagrou, na noite desta segunda-feira segundo o jornal O Minho, no Lindoso, Ponte de Barca, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.No vídeo partilhado pela Meteo Trás os Montes- Portugal é possível verificar uma grande frente de fogo na zona da floresta.Segundo a Proteção Civil, cerca de 20 operacionais estão a combater as chamas, apoiados por seis viaturas.