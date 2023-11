O dirigente socialista José Luís Carneiro apresentou, este sábado a candidatura à liderança do PS. José Luís Carneiro será candidato a secretário-geral nas eleições internas diretas que se vão disputar a 15 e 16 de dezembro."Em tempos tão difíceis, sou convictamente um militante do socialismo democrático. Considero-me, acima de tudo, um democrata. Estou consciente da grandeza do desafio e da magnitude dos problemas do país", afirmou.