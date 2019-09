Hoje é dia de voto antecipado para as eleições de 6 de outubro

Este domingo é dia de eleições para milhares de portugueses que, em território nacional, utilizam pela primeira vez o voto antecipado em mobilidade para a Assembleia da República, os socialistas, centristas e o PAN levam a campanha ao norte do país, mas as caravanas não se cruzam.Mais de 56 mil pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente, sendo Lisboa o distrito com mais pedidos, (21.600), seguido pelo Porto (9.338) e Coimbra (3.045),segundo informação pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).O secretário-geral do PS, António Costa, que cancelou no sábado algumas iniciativas por recomendação médica devido a dores musculares, começa o dia com um périplo para contactar com a população em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e finaliza com um almoço/comício em Matosinhos.A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, visita a Feira da Palhaça, em Oliveira do Bairro, segue para um passeio de bicicleta, em Aveiro, e termina com uma visita à Feira das Colheitas, em Arouca.Já o porta-voz do PAN, André Silva, discursa num congresso internacional vegetariano, o Couraveg, de manhã, em Paredes de Coura (Viana do Castelo), visita a Associação do Rio Neiva, em Esposende (Braga) e termina com uma ação de rua para dialogar com a população em Barcelos.As caravanas social-democrata e bloquista vão levar a campanha para o centro.O líder do PSD, Rui Rio, apenas tem agenda durante a tarde, começando com um contacto com a população na Figueira da Foz, e segue para uma 'talk', ao final da tarde, em Coimbra.Na agenda da coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, consta apenas o mega-almoço do partido, em Viseu.Em relação à CDU, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, arranca com uma viagem de comboio entre as estações da Amadora e Sete Rios, segue para um almoço da coligação no Pavilhão Comercial de Alpiarça (Santarém), e encerra com um comício, ao final da tarde, em Évora.Quanto aos partidos sem assento no hemiciclo, o dirigente da Aliança, Pedro Santana Lopes, visita uma ganadaria durante a manhã, em Santiago do Cacém, uma quinta, em Ferreira do Alentejo, almoça com caçadores, em Serpa, e termina com um périplo pelas ruas da capital.O presidente do Nós, Cidadãos!, Mendo Castro Henriques, participa numa 'arruada', em Lisboa, a cabeça de lista do Livre por Lisboa, Joacine Katar Moreira, participa numa ação de campanha, em Loures, e o líder do RIR e cabeça de lista pelo Porto, Vitorino Silva, contacta com a população em Vila Nova de Gaia e visita a Feira das Colheitas, em Aveiro, onde se poderá cruzar com os centristas.