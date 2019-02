Marcelo: "Legislatura chegou ao fim e era importante que não houvesse crises políticas"

Para o Presidente da República a moção de censura ao governo, lançada pelo CDS-PP, "é uma decisão parlamentar".

Por Manuel Jorge Bento | 18:27

Marcelo Rebelo de Sousa destacou esta segunda-feira o facto de que "a legislatura chegou ao fim e era importante que não houvesse crises políticas".



Questionado sobre a remodelação no Governo, disse que "tudo indica que a legislatura chegue ao fim", o que "foi bom para o país".

À chegada à entrega do Prémio Bial, na Casa do Médico, no Porto, o Presidente da República afirmou que pretende convocar as eleições europeias "em breve", concordando com a necessária "separação das águas", invocada pelo primeiro-ministro para a remodelação governamental.



"Assim, os portugueses pode comparar projetos e decidir", referiu.

Já sobre a moção de censura, lançada pelo CDS-PP, comentou apenas que essa "é uma decisão parlamentar".

Quanto à recusa das autoridades venezuelanas à entrada naquele país de uma representação europeia, repetiu as palavras utilizadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros: "lamentável é condenável".



Marcelo apela a consensos

"Porque não é possível haver mais momentos de consenso?", questionou esta segunda-feira o Presidente da República, no Porto, num momento em que sindicatos de enfermeiros apelam ao alargamento da greve, nos próximos dias.

Marcelo Rebelo de Sousa discursava na Casa do Médico, Porto, na entrega do Prémio Bial.