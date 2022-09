Líder do PSD acusa António Costa de "matar o próximo ministro da Saúde"

O presidente do PSD acusou este domingo o primeiro-ministro de "matar o próximo ministro da Saúde" ao dizer que a política no setor vai continuar igual, criticando "a arrogância" de António Costa.

No encerramento da 18.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que decorre desde segunda-feira em Castelo de Vide (Portalegre), Luís Montenegro avisou que, se a política de saúde vai continuar a ser a mesma, "vai continuar a haver urgências fechadas, portugueses sem médicos de família, consultas adiadas".

Numa intervenção de cerca de meia hora, mais curta do que o habitual, o líder do PSD dedicou o arranque à demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, anunciada na madrugada de terça-feira.

"A ministra demitiu-se dizendo que não tinha condições para continuar. Qual é a resposta do primeiro-ministro? Então se não tem condições, fica mais umas semanas para decidir coisas importantes para as quais julga não ter condições. Isto é uma contradição", criticou.

Luís Montenegro acusou mesmo António Costa de arrogância por já ter afirmado publicamente que "a política de saúde vai ser a mesma".

"É caso para dizer que António Costa já está a matar o próximo ministro ou ministra da Saúde, porque já lhe está a desejar uma política que deu maus resultados", disse, aconselhando o primeiro-ministro a ter humildade e reconhecer que a política de saúde falhou.

Para Luís Montenegro, os problemas registados no setor da saúde "não eram da ministra, embora possa ter dado as suas contribuições".

"O problema é do primeiro-ministro, do PS. Este PS quis fechar o SNS na esfera estatal não perdendo que aquilo que importa: o cidadão, que precisa de cuidados de saúde, independentemente de os ter num hospital público, privado ou numa IPSS", considerou.

Luís Montenegro reiterou que "o maior amigo da saúde privada em Portugal" é António Costa, referindo-se ao aumento do número de pessoas com seguros de saúde em Portugal.

"Não venham com essa conversa de treta e da treta, nós não somos amigos do setor privado e do setor social, nós somos amigos das pessoas e estamos preocupados com as pessoas. Quem dizer que o PSD tem outro interesse é desonesto", vincou, acusando a esquerda e o PS de fazerem "muito pior ao SNS" do que os sociais-democratas.