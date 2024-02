Livre diz que projeto europeu é "essencial". Para o PCP intervenção da UE na Ucrânia "foi pôr mais bombas na guerra"

Quando questionado sobre se receava que o Livre pudesse vir a tomar o lugar da CDU na reedição de uma geringonça, Paulo Raimundo disse que a CDU "nunca falhará nenhuma convergência que responda aos problemas do país".





Já Rui Tavares, começou por pronunciar-se sobre acusação de Pedro Nuno Santos, que defendeu que um voto do PS serve para implementar as ideias do Livre."Era só o que mais faltava os partidos mostrarem essa autossuficiência. Votar no PS às vezes nem para implementar as ideias do PS serve", afirmou.O deputado do Livre considera importante que os eleitores tenham a consciência do perigo e da instabilidade, "característicos" dos regimes de direita e extrema-direita.Rui Tavares destacou a importância do Livre para "acrescentar os pilares da Esquerda, da Europa e da Energia" ao debate político.