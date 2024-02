O líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, cancelou todos os compromissos que tinha para esta quarta e quinta-feira devido à morte do sogro, segundo avançou a organização da campanha social-democrata.A Aliança Democrática não tinha qualquer debate agendado para estes dois dias, pois só regressa aos debates na próxima sexta-feira com a Iniciativa Liberal (às 21h00 na SIC) e no dia 17 de fevereiro com o Livre na TVI.