Luta contra o uso excessivo do plástico

A legislação europeia obriga a que os estados-membros tomem medidas para reduzir o consumo anual de plástico por pessoa.A União Europeia (UE) mostra-se cada vez mais preocupada com o lixo marinho e os efeitos nocivos do plástico.Na Europa, são utilizados anualmente mais de 8 mil milhões de sacos de plástico.Em Portugal, como em tantos outros países europeus, uma das medidas mais visíveis para proteger o ambiente foi o facto dos sacos de plástico passarem a ser cobrados nos espaços comerciais.No âmbito da economia circular, a UE pretende promover uma cultura social de forma a que todas as embalagens de plástico sejam recicláveis até 2030.Para lutar contra o lixo marinho, a Comissão Europeia propôs ainda, em maio de 2018, uma nova legislação europeia relativa aos dez produtos de plástico escartável mais presentes nas praias e nos oceanos.Uma vez adotada, essa legislação poderá proibir a venda de certos produtos e reduzir o consumo de outros.foi o ano em que a UE adotou um modelo de carta de condução igual a nível internacional.dos rios e lagos europeus estão abaixo dos valores necessários para serem considerados ecológicos. A União Europeia luta contra este valor.foi o ano em que a União Europeia adotou regras comuns na Europa para o trabalho temporário.