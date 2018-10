Manuais escolares deverão ser usados três vezes e substituídos, afirmou o Governo

Livros gratuitos vão ser distribuídos a um 1,2 milhões de alunos.

Por Lusa | 12:41

Os manuais escolares gratuitos, que no próximo ano serão distribuídos a um 1,2 milhões de alunos do 1.º ao 12.º ano, deverão ser utilizados três vezes e depois substituídos por novos, afirmou esta quarta-feira o secretário de estado da Educação.

"A ideia é cada manual ter três utilizações", afirmou o secretário de estado da Educação, João Costa, durante uma audição na Comissão de Educação e Ciência, no parlamento.

A pedido do CDS-PP foi discutida a forma como correu o alargamento da distribuição de manuais escolares até ao 6.º ano, abrangendo cerca de meio milhão de estudantes, com os centristas a considerar que correu mal e a equipa do Ministério da Educação a reconhecer algumas falhas, mas fazendo um balanço positivo.