O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no passado domingo, tendo sido internado de urgência no Hospital de Santa Maria. Segundo apurou o CM, o ministro do primeiro Governo de António Costa encontra-se internado no serviço de Neurologia, mas está fora de perigo. Manuel Heitor foi secretário de Estado do ministro da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, no XVIII Governo Constitucional (2009-2011).