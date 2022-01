Manuel Monteiro, que foi presidente do CDS entre 1992 e 1997, entra sexta-feira na campanha eleitoral para as legislativas pelo partido do qual se desfiliou há 23 anos.



Em Braga, o professor universitário de 59 anos participa na apresentação dos candidatos a deputados pelo círculo eleitoral de Braga, nas listas do CDS-PP, mas sem a presença do presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, a quem negou fazer parte das listas como candidato a deputado da Assembleia da República.