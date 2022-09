Manuel Pizarro elogia Marta Temido e diz que regressa a Portugal cheio de determinação

O ministro indigitado da Saúde, o eurodeputado socialista Manuel Pizarro, elogiou esta sexta-feira a titular cessante da pasta, Marta Temido, e afirmou que regressa a Portugal "cheio de determinação" para defender o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Manuel Pizzaro, líder da Federação do Porto do PS e médico de profissão, vai ser empossado no sábado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no cargo de ministro da Saúde.

Em declarações aos jornalistas, na Batalha, distrito de Leiria, durante um intervalo da iniciativa Academia Socialista, o eurodeputado socialista elogiou o trabalho de Marta Temido na pasta da Saúde desde 2018.

"Quero prestar homenagem e reconhecimento a Marta Temido pelo trabalho extraordinário que fez durante quatro anos em defesa da saúde dos portugueses e em defesa do SNS. Quatro anos dos quais dois foram marcados por uma terrível pandemia (da covid-19]. Acho que o país todo deve um grande agradecimento a Marta Temido, a que eu me associo", declarou Manuel Pizarro.

O eurodeputado socialista, que lidera a delegação dos deputados do PS no Parlamento Europeu, justificou depois as razões que o levaram a aceitar o convite do primeiro-ministro, António Costa, para substituir Marta Temido, que se demitiu deste cargo no passado dia 30 de agosto.

"Perante a importância do setor da saúde e pelo meu percurso profissional como médico, não podia recusar este convite e regresso a Portugal cheio de determinação e de vontade de trabalhar a favor da saúde dos portugueses e do SNS", declarou Manuel Pizarro.