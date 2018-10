Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo condecora presidente cessante do Supremo Tribunal de Justiça

António Henriques Gaspar foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

Por Lusa | 12:06

O chefe de Estado condecorou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Henriques Gaspar, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo numa cerimónia no Palácio de Belém, lê-se numa nota colocada esta quarta-feira no 'site' da Presidência na Internet.



"No momento em que o juiz conselheiro António Henriques Gaspar termina o seu mandato como presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] impôs-lhe as insígnias da Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo em cerimónia no Palácio de Belém", explica.



Henriques Gaspar é juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Foi eleito vice-presidente em março de 2006 e reeleito em 2009.



Tomou posse como presidente do STJ em 12 de setembro de 2013 para um mandato de cinco anos.



O juiz conselheiro António Joaquim Piçarra foi eleito em 18 de setembro último para suceder a Henriques Gaspar, e irá tomar posse na quinta-feira.