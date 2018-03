Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo conversou com Ferro Rodrigues após cirurgia

Presidente da Assembleia da República foi operado a um pulmão.

Por Lusa | 19:31

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta quarta-feira o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, após a cirurgia a que foi submetido, e disse que conversaram e o encontrou em boa forma.



"Está em franca recuperação e em boa forma", declarou o Presidente da República aos jornalistas, à chegada a uma iniciativa na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



Ferro Rodrigues estava "muito bem-disposto" e a cirurgia "tinha corrido muito bem", adiantou.



O presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura na hierarquia do Estado, foi hoje submetido a uma intervenção cirúrgica num pulmão, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, que "decorreu com sucesso", divulgou fonte oficial do seu gabinete.



Ressalvando que "sobre a parte clínica falarão os clínicos", Marcelo Rebelo de Sousa relatou que o presidente da Assembleia da República, "ainda não eram seis da tarde, já estava a falar perfeitamente bem" e que conversaram quinze minutos.



"Foi para mim mesmo, que sou um curioso destas matérias, surpreendente a forma em que se encontrava, sobretudo depois de uma intervenção que tinha sido ao começo da tarde", acrescentou.



O chefe de Estado referiu ainda que, porque "leva muito a peito o exercício das suas funções", Ferro Rodrigues "estava um bocadinho obcecado com a ideia de voltar ao trabalho e isso naturalmente não é possível" neste momento.



Numa nota divulgada na terça-feira, o gabinete de Ferro Rodrigues anunciou que o presidente da Assembleia da República seria submetido a uma cirurgia num pulmão, havendo a possibilidade de uma posterior intervenção no outro pulmão, em função da avaliação clínica.



Até ao dia 29 deste mês, nos termos do regimento, o presidente da Assembleia da República será substituído pelo vice-presidente eleito pelo grupo parlamentar a que pertence, neste caso, o deputado do PS Jorge Lacão. Em caso de necessidade, a substituição de Ferro Rodrigues poderá ser prorrogada, referia a mesma nota.