Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo desloca-se a Paris para o centenário do fim da I Guerra Mundial

Donald Trump e o russo Vladimir Putin também vão estar presentes.

18:10

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai deslocar-se a Paris entre 10 e 11 de novembro para participar nas comemorações do centenário do fim da I Guerra Mundial, juntamente com mais de 60 chefes de Estado.



A autorização desta deslocação consta de um projeto de resolução que será votado em plenário na sexta-feira, dando cumprimento a uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.



A comemoração do centenário do fim da I Guerra Mundial, no dia 11 de novembro, irá juntar em Paris mais de 60 chefes de Estado e de Governo, incluindo o norte-americano, Donald Trump, e o russo, Vladimir Putin, de acordo com a agência de notícias France Press.



Antes, o Presidente francês, Emmanuel Macron, realizará, entre 4 e 9 de novembro, uma viagem aos principais locais do conflito em França, anunciou esta quinta-feira o Eliseu.



No dia 10, Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel, participarão numa cerimónia na clareira onde o armistício foi assinado em 11 de novembro de 1918 entre as forças aliadas e a Alemanha.



No dia 11, o Presidente francês irá discursar sob o Arco do Triunfo, em Paris.



Haverá, em seguida um Fórum da Paz, para qual estão convidados todos os chefes de Estado e de Governo presentes na cerimónia comemorativa do armistício.