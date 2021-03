Marcelo e Papa reúnem sem máscaras nem distância no dia em que Itália decreta novo confinamento

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta sexta-feira no Vaticano, Itália, naquela que foi a primeira viagem oficial do Presidente da República no seu segundo mandato como Chefe de Estado. Marcelo foi recebido em audiência privada pelo Papa Francisco e, como mostram as fotos do momento, nenhum dos dois usou máscara, segundo ditam as regras de prevenção da transmissão da Covid-19.

O Presidente da República e o Santo Padre estiveram reunidos cerca de uma hora a conversar e, para além de não usarem qualquer equipamento de proteção individual, segundo mostram as fotografias, também não mantiveram a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais. O episódio acontece precisamente no dia em que o que Itália se prepara para voltar a entrar em confinamento, devido à terceira vaga da pandemia de Covid-19 que assola o País.

"Mais de um ano após o início da crise sanitária, encontramo-nos infelizmente face a uma nova vaga de contágios", afirmou Mario Draghi, numa altura em que o executivo está a ultimar as medidas de confinamento que serão anunciadas na segunda-feira. Escolas, bares e restaurantes deverão encerrar na maioria das regiões italianas, devido ao descontrolo da evolução de novos casos e mortes, que estão a saturar os hospitais. Também esta semana Itália ultrapassou a marca dos 100 mil mortos, com mais de 300 mortos diários pelo coronavírus nos últimos cinco dias, e novos casos de infeção acima de 20 mil por dia no mesmo período.

Também, segundo a Reuters, o governo italiano prevê que todo o País entre em confinamento na Páscoa, para evitar deslocações e reuniões familiares neste período. Em Portugal, segundo o Plano de Desconfinamento apresentado esta quinta-feira por António Costa, o confinamento manter-se-á na Páscoa.



Tanto Marcelo como o Papa Francisco já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas os especialistas recomendam que as medidas de prevenção se mantenham mesmo após a inoculação.