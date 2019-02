Marcelo lembra Arnaldo Matos como "defensor da Liberdade" e a Internet não poupa o Presidente

Fundador do PCTP/MRPP morreu esta sexta-feira aos 79 anos.

18:24





Através de uma nota publicada no portal da



A Internet não poupou críticas ao Presidente após ter lembrado o fundador do PCTP-MRPP como "um defensor ardente da liberdade". Muitos foram aqueles que se mostraram o seu descontentamento, criticando Marcelo Rebelo de Sousa pela sua mensagem de condolências à família de Arnaldo Matos.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta sexta-feira que o fundador do PCTP-MRPP Arnaldo Matos "ficará na memória de todos como um defensor ardente da liberdade" e que a sua morte deixa Portugal mais pobre.Através de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet , o chefe de Estado envia "sentidas condolências" à família de Arnaldo Matos, que morreu esta sexta-feira de madrugada, aos 79 anos, e enaltece o seu contributo para o debate democrático em Portugal.A Internet não poupou críticas ao Presidente após ter lembrado o fundador do PCTP-MRPP como "um defensor ardente da liberdade". Muitos foram aqueles que se mostraram o seu descontentamento, criticando Marcelo Rebelo de Sousa pela sua mensagem de condolências à família de Arnaldo Matos.

Marcelo elogia Arnaldo Matos. Saberá Marcelo que está a elogiar um homem que justifica o terrorismo islâmico e as matanças de Paris e Londres? — Ramiro Marques (@RamiroMarques10) 22 de fevereiro de 2019









É claramente uma partida do Marcelo. O Arnaldo Matos deve estar bem chateado com este elogio — Nab (@Nuno_Abrantes) 22 de fevereiro de 2019









Ao classificar Arnaldo Matos como defensor da liberdade, Marcelo desceu a um nível de desonestidade que não achava possível. Mas os recordes são para ser batidos, lá está. — Pedro Almeida Cabral (@PACabral) 22 de fevereiro de 2019









Mas dizer que Arnaldo Matos era um lutador da liberdade como fez o Marcelo, é palhaçada — Gabriel Silva (@GabrielfSilva) 22 de fevereiro de 2019









Marcelo Rebelo de Sousa disse que Arnaldo Matos foi "um defensor ardente da liberdade". Epa, ele deve estar é a brincar. Que descanse em paz, mas não vou ser hipócrita ao ponto de fazer 1 elogio que seja a esta pessoa quando nunca o fiz e nunca achei que o devia fazer. — Filipe Fernandes (@f_s_fernandes) 22 de fevereiro de 2019









Quando oiço o #PR Marcelo dizer que Arnaldo Matos era um "defensor ardente da liberdade"... a não ser que ardente seja no sentido de fazer arder a liberdade... pic.twitter.com/dir85jVC1M — JCM (@joaocfm) 22 de fevereiro de 2019







Arnaldo Matias de Matos nasceu na Madeira, em Santa Cruz, em 24 de fevereiro de 1939. Morreu esta sexta-feira aos 79 anos.



Foi um dos fundadores do Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP), em Lisboa, na clandestinidade, em 18 de setembro de 1970, juntamente com Vidaúl Ferreira, Fernando Rosas e João Machado, que mais tarde se transformou em PCTP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses)/MRPP, e do qual foi o seu líder histórico.