Existem desde este sábado mais 48 oficiais-generais nas Forças Armadas e na Guarda Nacional Republicana (GNR). Dois deles são mulheres, a comodoro Maria Halpern Diniz e a brigadeiro-general Ana Simões Baltazar, refletindo ainda o atraso com as instituições de Ensino Superior militar que abriram candidaturas do sexo feminino (recorde-se que a Escola Naval aceitou a primeira mulher em 1992 e a Academia da Força Aérea em 1996).