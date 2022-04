O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu esta sexta-feira, durante uma visita aos Açores, que “a guerra [na Ucrânia] implica alguns sacrifícios”.









Questionado se o Orçamento do Estado para 2022 é de austeridade, Marcelo disse apenas que “a ideia é compensar os sacrifícios”, sublinhando que “há medidas urgentes e imediatas” que, “de forma imediata”, promulgou. Marcelo Rebelo de Sousa referia-se a quatro decretos-lei do Governo aos quais deu luz verde esta quinta-feira à noite com apoios para empresas e famílias, destinados a mitigar o aumento dos preços nos setores da energia e agroalimentar.

“A somar a isso, a Assembleia da República vai apreciar, na próxima semana, uma redução do ISP”, proposta pelo Governo, “que corresponde à baixa do IVA para a taxa de 13%, uma vez que a Europa não chegou a acordo em relação à descida do IVA” dos combustíveis, acrescentou Marcelo.