Marcelo Rebelo de Sousa entrega bandeira de Portugal a mulher de Freitas do Amaral. Veja a imagem do momento

O final das cerimónias fúnebres de Diogo Freitas do Amaral ficou marcado este sábado, em Cascais, pela entrega à viúva, pelo Presidente da República, da bandeira da República de Portugal que estava por cima da urna fúnebre.A chegada do cortejo fúnebre ao cemitério da Guia (distrito de Lisboa) para o funeral aconteceu cerca das 14h30, depois da missa realizada no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.O cortejo foi recebido à entrada do cemitério por uma guarda de honra constituída por uma companhia conjunta de três pelotões (Marinha, Exército e Força Aérea), estandarte nacional e Banda da Armada.À chegada foi tocada a marcha fúnebre e foram prestadas honras militares, com a entrada no cemitério acompanhada por três salvas de G3, seguidas de 19 salvas de artilharia pelo exército.Antes da chegada do cortejo fúnebre, pelas 14:10, chegaram o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Silva Ribeiro, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebidos com honras militares e presentes à do cemitério aquando da chegada do cortejo fúnebre.À entrada do carro funerário no cemitério ouviram-se aplausos.Depois de breves orações, militares da Marinha dobraram a bandeira da República Portuguesa que estava sobre o caixão e Marcelo Rebelo de Sousa entregou-a à mulher de Freitas do Amaral, Maria José de Matos, às 14:43.Além de familiares e amigos, dezenas de populares assistiram a esta cerimónia.Entre os presentes estiveram a atual líder do CDS-PP, Assunção Cristas, e o ex-líder do CDS-PP Ribeiro e Castro, assim como o ex-banqueiro Ricardo Salgado.A restante cerimónia seguiu reservada a familiares e amigos, sem a presença da comunicação social.O fundador do CDS e ex-ministro Diogo Freitas do Amaral morreu na quinta-feira, 03 de outubro, aos 78 anos. Casado com Maria José Salgado Sarmento de Matos (escritora, que nos seus livros usa o pseudónimo Maria Roma), tinha quatro filhos.Diogo Pinto Freitas do Amaral, professor universitário, nasceu na Póvoa de Varzim em 21 de julho de 1941. Foi líder do CDS, partido que ajudou a fundar em 19 de julho de 1974, vice-primeiro-ministro e ministro em vários governos.Freitas do Amaral, que estava internado desde 16 de setembro, fez parte de governos da Aliança Democrática (AD), entre 1979 e 1983, e mais tarde do PS, entre 2005 e 2006, após ter saído do CDS em 1992. Foi ainda presidente da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).No final de junho deste ano, Freitas do Amaral lançou o seu terceiro livro de memórias políticas, intitulado "Mais 35 anos de democracia - um percurso singular", que abrange o período entre 1982 e 2017, editado pela Bertrand.Nessa ocasião, em que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro líder do CDS e candidato nas presidenciais de 1986 -- que perdeu para Mário Soares - recordou o seu "percurso singular" de intervenção política, afirmando que acentuou valores ora de direita ora de esquerda, face às conjunturas, mas sempre "no quadro amplo" da democracia-cristã.