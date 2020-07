Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa lamentam morte de bombeiro em incêndio na Lousã

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou este sábado a morte de um bombeiro no combate a um incêndio na Lousã.



José Augusto Dias, de 55 anos e natural de Fraldeu, Coimbra, morreu este sábado a combater as chamas que deflagram na Serra da Lousã.





"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta, com profunda consternação, a morte de um Bombeiro da corporação de Miranda do Corvo, que combatia, com a sua equipa, um incêndio na serra da Lousã.

Uma triste notícia e que representa uma perda profunda para quem tanto dá ao País. À família enlutada e ao Corpo de Bombeiros de Miranda do Corvo o Chefe de Estado envia as mais sentidas condolências.

Tendo havido ainda outros Bombeiros feridos, o Presidente da República contactou os Presidentes das Câmaras Municipais da Lousã e de Miranda do Corvo, assim como o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, para conhecer o ponto de situação no terreno e se inteirar do estado de saúde dos Bombeiros em questão, a quem deseja rápidas melhoras.", pode ler-se no site da presidência.



António Costa também reagiu à morte do bombeiro

O primeiro-ministro, António Costa, utilizou o Twitter para apresentar os pêsames à família e amigos do bombeiro morto no combate ao incêndio na Lousã.



"À família e amigos do chefe José Augusto Dias, à corporação de bombeiros de Miranda do Corvo, apresento em meu nome e de todo o governo os sentidos pêsames", pode ler-se na mensagem do primeiro-ministro.





Foi com profundo pesar e consternação que tomei conhecimento do trágico falecimento do bombeiro voluntário José Augusto Dias, que combatia um incêndio na serra da Lousã, assim como dos soldados da paz que ficaram feridos naquele combate. — António Costa (@antoniocostapm) July 11, 2020