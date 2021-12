Já estava programada e é a terceira intervenção cirúrgica a que o Presidente da República se submete nos últimos três anos: Marcelo Rebelo de Sousa confirmou esta terça-feira que é operado, “ao começo da tarde” desta quarta-feira, a uma hérnia inguinal de oito centímetros, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.A recuperação vai durar entre oito e dez dias e, por isso, em Belém, as festas de Natal vão ser reduzidas ao mínimo. O próprio já tinha explicado que esta é “uma intervenção por laparoscopia, muito rápida e simples”. A hérnia inguinal é uma protuberância na região da virilha, que geralmente se deve a uma parte do intestino que sai através de um ponto fraco dos músculos abdominais. A decisão de avançar para a cirurgia é por prevenção e não implicará substituição de funções.