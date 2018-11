Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa participa hoje em Paris nas cerimónias dos 100 anos do Armistício

Presidente da República vai estar ao lado do Presidente francês, Emmanuel Macron, e de mais de 100 chefes de Estado.

Por Lusa | 07:09

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participa este domingo nas cerimónias em Paris do centenário do fim da I Guerra Mundial, ao lado do Presidente francês, Emmanuel Macron, e de mais de 100 chefes de Estado.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o rei de Espanha, Filipe VI, estão entre os dirigentes mundiais presentes na cerimónia no Arco do Triunfo, frente ao túmulo do soldado desconhecido.



A cerimónia inicia-se "à 11.ª hora, do 11.º dia do 11.º mês", como o cessar-fogo em 1918, com honras militares e a homenagem aos mortos, seguida do hino nacional de França.



Emmanuel Macron discursará na cerimónia, que vai ser marcada por vários momentos musicais, como a atuação do violoncelista norte-americano de origem chinesa Yo-Yo Ma e da Orquestra da Juventude da União Europeia (UE).



Após a cerimónia, os chefes de Estado têm um almoço oficial no Palácio do Eliseu, e, à tarde, participam no Fórum de Paris sobre a Paz, em cuja abertura discursam Angela Merkel e António Guterres.



O Fórum, que conclui as celebrações, vai reunir 60 chefes de Estado e 30 organizações internacionais para discutir segurança global.



O Presidente português vai participar, juntamente com os chefes de Estado da Colômbia, Juan Manuel Santos, e da Nigéria, Muhammadu Buhari, numa "masterclass", ou uma aula aberta, com alunos da prestigiada universidade de ciência política de Paris SciencesPo.