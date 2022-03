De volta a Moçambique, àquela que chama a sua segunda pátria, o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou esta quinta-feira o apoio de “Portugal à adesão de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU”, rejeitando que a abstenção do país no voto de condenação da invasão russa da Ucrânia possa prejudicar os objetivos do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.