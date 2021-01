Marcelo vence destacado em Celorico de Basto, concelho onde vota

Marcelo Rebelo de Sousa venceu de forma destacada no concelho onde vota, Celorico de Basto, Braga, com 76,1% dos votos, seguido de Ana Gomes, a grande distância, com uma votação de 7,25%.

De acordo com os dados oficiais publicados na página oficial do Ministério da Administração Interna (MAI) para os resultados da eleição presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa conquistou 5.654 votos entre os 7.550 que entraram nas urnas no concelho do distrito de Braga onde o presidente está recenseado e onde exerceu o cargo de presidente da Assembleia Municipal.

Ana Gomes registou um votação de 7,25%, sendo a segunda candidatura mais votada em Celorico de Basto. André Ventura, em terceiro lugar, conseguiu 6,69% dos votos.

Vitorino Silva, com 4,12% dos votos, ficou à frente de Marisa Matias (2,4%), Tiago Mayan Gonçalves (1,76%) e João Ferreira (1,68%).

Os votos em branco e nulos foram, em cada um dos casos, inferiores a 1%.

As projeções divulgadas pelas 20h00 pelas várias televisões apontam para uma reeleição à primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa.

Para a décima eleição do Presidente da República, desde a instauração da democracia em 25 de Abril de 1974, estavam inscritos 10.865.010 eleitores, mais 1.208.536 do que no sufrágio anterior, em 2016.

Foram sete os candidatos ao Palácio de Belém: Além do atual Presidente e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD e CDS-PP, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e antiga eurodeputada do PS Ana Gomes (PAN e Livre).