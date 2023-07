Marco Capitão Ferreira arguido às sete da manhã

Pouco passava das sete da manhã quando os inspetores da Polícia Judiciária (PJ) e uma magistrada do Ministério Público (MP), do DIAP de Lisboa, bateram à porta de Marco Capitão Ferreira. O então governante recebeu da mão dos investigadores os mandados de busca e foi de imediato constituído arguido. Duas horas depois, António Costa fazia chegar a Belém o pedido de exoneração do secretário de Estado, não ficando claro se o mesmo aconteceu na noite anterior, se naquela manhã, depois daquele saber que recaíam sobre ele suspeitas de corrupção e do crime de participação económica em negócio, que prevê uma pena até cinco anos.









