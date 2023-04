O governador do Banco de Portugal desencadeou esta terça-feira uma ‘guerra’ de números, ao afirmar que os dados disponíveis mostram que os portugueses que mudaram de emprego em 2022 passaram a ganhar mais 15% e os que se mantiveram no mesmo trabalho viram os salários subir entre 5% e 6%. Este ano, citando dados da Segurança Social de janeiro, Mário Centeno afirmou que as remunerações médias cresceram 9,2%, cerca de 200 euros, face ao mesmo período de 2022.









Os dados avançados por Centeno no Parlamento transformaram-se numa ‘guerra’ de números entre o governador e os deputados, que citaram dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que apontam para uma deterioração salarial em 2022. Centeno garantiu que o INE reviu os números em alta recentemente.

O governador disse ainda que a taxa Euribor no prazo de 12 meses já atingiu o valor máximo, devendo as restantes (três meses e seis meses) atingir o pico em agosto, aliviando a partir daí as prestações do crédito à habitação.