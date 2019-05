Mário Machado sem filtro: neonazi e xenófobo em rede social russa

Depois de ser banido do Facebook e do Instagram em janeiro, Mário Machado encontrou uma rede social onde pode escrever livremente aquilo que pensa.



No VKontakte (VK), o equivalente russo ao Facebook, o líder da Nova Ordem Social (NOS) tem feito publicações xenófobas, islamofóbicas e neonazis, sem filtro. E não é o único português.