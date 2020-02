Medicamentos para animais de companhia passam a ser dedutíveis no IRS

As despesas com medicamentos para animais de companhia vão passar a ser dedutíveis no IRS.



A proposta do PAN foi aprovada esta quarta-feira pelo Parlamento, avança a rádio Renascença. A medida foi aprovada com os votos do PS, BE, Chega e Iniciativa Liberal. O PSD absteve-se e o PCP votou contra.







