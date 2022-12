António Costa foi eleito figura nacional de 2022 pela redação do CM e da CMTV. Foi essa a razão desta entrevista ao primeiro-ministro, levada a cabo um dia antes da publicação, pelo CM, da notícia da indemnização paga pela TAP à secretária de Estado do Tesouro demissionária, Alexandra Reis.



A crise em que o executivo mergulhou na última semana devido a este caso, que levou à demissão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, não está, por isso, retratada nesta conversa.









