Alteração na Saúde e na pasta da Energia apanham muitos de surpresa. Costa reforça poder no núcleo duro.

O primeiro-ministro trocou as voltas a todos os que esperam uma minirremodelação no Governo após a demissão de Azeredo Lopes por causa do roubo de Tancos. Informando apenas os mais próximos, António Costa aproveitou estarmos a um ano das legislativas para trocar algumas das pastas mais fragilizadas e dar posse a novos ...