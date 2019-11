Militante número um do PSD, Francisco Pinto Balsemão, volta a apoiar Rui Rio

O fundador e militante número um do PSD Francisco Pinto Balsemão voltará a apoiar Rui Rio na disputa da liderança do PSD, informou este sábado a sua candidatura.

"Fundador do PSD e militante n.º 1, Francisco Pinto Balsemão junta-se à lista de apoiantes da candidatura de Rui Rio por entender que o atual líder é a melhor solução para o partido e para o país", refere a candidatura em comunicado.

O conselheiro de Estado já tinha apoiado Rui Rio nas últimas diretas, em 2017, na altura disputadas com Pedro Santana Lopes, e que o conduziram à presidência do PSD.

No atual mandato de Rui Rio, Pinto Balsemão liderou o Conselho de Opinião da comissão para a reforma do sistema político e eleitoral do PSD, órgão que ainda não concluiu os seus trabalhos.

Advogado e jornalista, Francisco Pinto Balsemão presidiu ao partido entre dezembro de 1980 e fevereiro de 1983. Foi ministro de Estado Adjunto no VI Governo Constitucional (1980) e primeiro-ministro dos VII e VIII Governos Constitucionais (1981-83). Foi ainda deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República.

Além de Rui Rio, são candidatos às eleições diretas para escolher o líder do PSD marcadas para 11 de janeiro - com uma eventual segunda volta uma semana depois -, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.

O congresso do PSD realiza-se entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.