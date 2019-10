Ministra da Agricultura adjudicou 515 mil euros a filho de deputado do PS

Quando em novembro de 2014 o novo Secretariado Nacional do PS foi eleito no congresso do partido, duas das novidades (e eram muitas porque os apoiantes de António José Seguro, antigo líder, foram "varridos") eram Pedro Bacelar de Vasconcelos e Maria do Céu Albuquerque. De acordo com o que avança a revista Sábado, este foi o congresso da subida a líder de António Costa. Bacelar e Albuquerque seriam colegas neste órgão até 2016, quando o constitucionalista saiu.



Nesta altura, finais de 2014, Maria do Céu Albuquerque – que foi esta semana indigitada Ministra da Agricultura e que foi presidente da câmara de 2009 a 2019 - já tinha feito dois contratos com a empresa do filho do deputado do PS, a OSTV, Lda. Haveria mais quatro assinados, em 2015, 2016, 2017 e 2018.