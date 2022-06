Marta Temido, ministra da Saúde desde outubro de 2018, culpou esta sexta-feira a pandemia de Covid-19 (que surgiu em março de 2020) e a queda do Governo, no final de 2021, pelo adiamento de respostas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde (SNS).



A ministra esteve no Parlamento a explicar os motivos para os "problemas estruturais" que afetam o SNS há vários anos e que levaram nas últimas duas semanas ao encerramento de Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia em vários hospitais.









