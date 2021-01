A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social testou positivo à Covid-19.Ana Mendes Godinho encontra-se em confinamento domiciliário e com sintomas ligeiros da infeção do coronavírus. A ministra está em isolamento desde segunda-feira tendo participado na reunião do Conselho de Ministros, na quarta-feira, por videochamada.Segundo o comunicado enviado às redações o ministro do Ambiente e da Ação Climática e o ministro do Mar estão em isolamento profilático por indicação das autoridades de saúde.