Ministro dos Negócios Estrangeiros admite que "governabilidade está em causa"

Parlamento aprovou esta quinta-feira a contabilização total do tempo de serviço dos professores.

Por Lusa | 10:39

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admitiu esta sexta-feira que a governabilidade do país "está em causa", depois de o parlamento ter aprovado a contabilização total do tempo de serviço dos professores.

"Está em causa a governabilidade do país, é verdade. Se pusermos em causa as bases da política financeira do país, é evidente que estamos a pôr em causa a governabilidade", afirmou Santos Silva à margem da apresentação do programa de atividades do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), no Instituto Camões, em Lisboa.

O governante disse não conseguir "compreender como partidos que fizeram acordo com o PS para que haja esta solução de Governo, que têm aprovado propostas no âmbito desse acordo, tiveram o PS a ceder em posições importantes para acolher as suas propostas, possam hoje pôr em causa a sustentabilidade desta solução, numa coligação negativa com as forças da direita".