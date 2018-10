Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro dos Negócios Estrangeiros inicia sexta-feira visita de quatro dias à China

Augusto Santos Silva terá encontros com vários membros do governo chinês.

Por Lusa | 15:39

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, inicia esta sexta-feira uma visita de quatro dias à China, durante a qual terá encontros com vários membros do governo chinês.



A visita, que começa por Cantão, onde Santos Silva inaugurará um novo consulado-geral de Portugal e terá um encontro com o Governador daquela província, Ma Xingrui, tem por objetivo "o reforço do já estreito relacionamento bilateral. Insere-se igualmente no quadro de uma próxima visita do Presidente Xi Jinping a Portugal", explica o Ministério dos Negócios Estrangeiros português em comunicado.



Em Macau, Augusto Santos Silva, que fará esta deslocação acompanhado pelo Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, estará no segundo dia de deslocação à China.



Da agenda do governante português naquele território faz parte uma visita à chancelaria do Consulado-Geral de Portugal, onde terá um encontro com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, com empresários portugueses e imprensa de língua portuguesa, bem como uma receção à Comunidade Portuguesa, ao final do dia, na residência do consulado.



Um encontro com o chefe do executivo da região administrativa especial (RAEM), Fernando Chui Sai On, a visita à Escola Portuguesa de Macau e à Feira Internacional de Macau, são outros dos pontos da agenda do ministro em Macau.



De Macau, Augusto Santos Silva parte depois para Pequim, onde tem encontros ao mais alto nível.



Em Pequim, o governante participa na reunião da 10.ª Comissão Mista Económica entre Portugal e a China e tem encontros marcados com o Conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, e com o ministro do Comércio da China, Zhong Shan, bem como com o diretor da Comissão de Negócios Estrangeiros do Bureau Político do Partido Comunista da China e membro do Politburo, Yang Jiechi.



Também em Pequim, o Secretário de Estado da Internacionalização encontra-se com o Vice-presidente do Asia Infraestucture Investment Bank, Danny Alexander, e com o presidente do Fundo China-Países de Língua Portuguesa, Jin Guangze.



Quanto ao ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda se encontrará com representantes da imprensa de Língua Portuguesa na residência da Embaixada de Portugal.