A iniciativa Universidade de Verão é um dos pilares da estratégia de Luís Montenegro para a rentrée política do PSD. Depois da Festa do Pontal, que teve um ‘empurrão’ do ex-líder Passos Coelho, e da festa no Chão da Lagoa, na Madeira, Montenegro aproveita a Universidade de Verão como mais um palco para fazer passar a sua mensagem.









Ver comentários