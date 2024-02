Montenegro concorda com abertura de inquérito às forças de segurança

O líder do PSD, Luís Montenegro, concordou esta quarta-feira com a abertura do inquérito ao protesto dos agentes da PSP e GNR junto do Capitólio, em Lisboa, face às dúvidas "do cumprimento da legalidade", defendendo que "ninguém está acima da lei".

"Se há dúvidas do cumprimento da legalidade, eu reitero: ninguém está acima da lei. Já disse isto há muitas semanas a propósito dos protestos das forças de segurança. Ninguém está acima da lei", afirmou Montenegro.

Em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do Pacto Social da Confederação Empresarial Portuguesa (CIP), no Porto, o líder do PSD disse concordar com a abertura do inquérito. "Se houve, não sei se houve, um exorbitar daquilo que é a perspetiva e legalidade que estava prevista, deve ser naturalmente indagado. Acho muito bem que se abra um inquérito a esse propósito", acrescentou.

Na segunda-feira, após uma concentração que juntou na Praça do Comércio, em Lisboa, cerca de 3.000 elementos da PSP e da GNR, muitos seguiram para o Capitólio, onde decorreu o debate eleitoral entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, numa marcha espontânea que não foi autorizada.

Entretanto, o diretor nacional da PSP determinou a realização de um inquérito interno sobre as circunstâncias do protesto de agentes daquela polícia junto Capitólio, tendo em "conta o eventual envolvimento de polícias da PSP numa ação não comunicada".